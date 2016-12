Sono coniugi residenti in provincia di Torino (lui italiano, lei romena) i due bloccati la scorsa notte a Piacenza dai carabinieri del Nucleo investigativo a bordo di un furgone con quasi mezza tonnellata di hascisc. Sono esattamente 425 i chili di droga, suddivisi in panetti e ovuli, che i militari hanno sequestrato dopo aver aperto lo sportello posteriore del mezzo, bloccato alla periferia della città emiliana.

I carabinieri, illustrando i dettagli dell’operazione, hanno spiegato che il valore dello stupefacente sequestrato si aggira attorno ai quattro milioni e mezzo di euro: da questa ‘partita’ di droga si sarebbero potute ricavare circa 850mila dosi. I militari del comando provinciale hanno anche detto che il carico proveniva dal Marocco ed è arrivato a Piacenza passando per l’Italia centrale. Non è invece ancora stato chiarito quale fosse la destinazione finale: probabilmente una parte dello stupefacente era destinato a soddisfare la richiesta dell’area emiliana e basso lombarda. I due arrestati si trovano ora nel carcere piacentino delle Novate, in attesa dell’interrogatorio davanti al Gip.

Roma, 24 dicembre 2016