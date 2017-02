Continua l’opera di intensificazione dell’azione di contrasto allo lo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti portata avanti dai Carabinieri della Stazione di Bussolengo. I militari sono entrati in azione la scorsa notte, arrestando due 25enni del posto, già noti alle forze dell’ordine; nelle loro abitazioni a Pastrengo e Sant’Ambrogio Valpolicella a seguito di perquisizione sono state trovate otto piante di cannabis alte circa 1 metro, oltre 120 grammi di marijuana e una serie di vasetti in cui crescevano le piantine in una serra domestica, con tanto d’impianti d’illuminazione e ventilazione.

Persino la lavatrice era stata adibita a nascondiglio per la droga. Dopo la notte in cella, stamane i due giovani sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato gli arresti disponendo per uno dei due gli arresti domiciliari e per l’altro l’obbligo di firma in caserma.

Roma, 3 febbraio 2017