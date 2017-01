Due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri a Trani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 21enne ed un 19enne, entrambi del luogo ed incensurati, trovati in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi. I militari hanno poi arrestato un cittadino albanese di 49 anni, gia’ noto alle forze di polizia, e denunciato sua moglie, 26enne albanese,che dopo aver assistito alla scena dell’arresto dei due ragazzi si erano allontani frettolosamente ed in modo sospetto.

Allo scopo di sottrarsi agli approfondimenti del caso, i due stranieri hanno minacciato i carabinieri con un paio di forbici ed una mazza da baseball. I due sono accusati di minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

Roma, 27 gennaio 2017