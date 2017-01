I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno fermato e arrestato ieri sera un cittadino pachistano di 41 anni, residente in Lombardia, titolare di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria, trovato in possesso di 1 chilo di hascisc. L’uomo è stato controllato dai militari del Norm della compagnia a Codroipo, lungo la tratta ferroviaria Mestre-Udine, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti. Lo straniero, trovato in possesso dell’ingente quantitativo di stupefacente, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto in carcere a Udine. La droga, suddivisa in 20 panetti da 50 grammi l’uno, è stata posta sotto sequestro.

Udine, 8 gennaio 2017