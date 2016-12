Un grosso carico di droga in arrivo a Perugia è stato recuperato dai carabinieri di Assisi e di Perugia, che hanno arrestato un nigeriano di 20 anni, in viaggio su un autobus di linea proveniente da Roma. Il controllo è avvenuto alla fermata di Balanzano: il giovane – riferisce stamani l’Arma – si è mostrato nervoso e insofferente già al solo controllo dei documenti d’identità. Nel corso della successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di un kilogrammo di marijuana, nascosta all’interno di uno scatolone che aveva accanto a sé e che, una volta spacciata, avrebbe fruttato circa 60.000 euro. Nell’aprire l’involucro i militari hanno riscontrato che, avvolta in numerosi strati di cellophane, era stata inserita della polvere di caffè, usata per camuffare l’inconfondibile aroma della sostanza stupefacente, risultata di ottima qualità.

Perugia, 19/12/2016