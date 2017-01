A seguito di attività investigativa svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto (BO), avviata dopo un sinistro stradale avvenuto il 22.7.2016 nei pressi del supermercato DMEGLIO di Crevalcore (BO), ed in particolare dalla disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza, è emerso che il conducente del veicolo, identificato in un 30 enne pugliese, residente nel comune di Crevalcore, prima dell’arrivo della pattuglia, prelevava dall’abitacolo dell’auto incidentata, un grosso involucro che riponeva nella macchina di un suo amico identificato in un 31 enne modenese, che si trovava all’interno del centro commerciale.

Dagli ulteriori accertamenti, è emerso che l’oggetto consegnato consisteva in un fucile Browning calibro 12, risultato poi essere compendio di furto avvenuto nella primavera del 2015 in Castelfranco Emilia (MO), rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’A.G. effettuata il 5.12.2016 all’interno dell’abitazione del 31 enne modenese, che veniva denunciato in stato di arresto per stupefacenti, ricettazione e porto in luogo pubblico e detenzione di arma comune da sparo alterata, a seguito del rinvenimento dell’arma, nonché di grammi 31 di marijuana, gr.2,7 di funghi allucinogeni e di un trita erba. Dalla successiva attività investigativa, è emerso che nella stessa giornata in cui era avvenuto il sinistro stradale, il 30 enne pugliese conducente del veicolo, si era reso responsabile dell’esplosione di alcuni colpi di fucile nei pressi di un campo nomadi in località Novi di Modena, per diatribe riconducibili a dissidi familiari. Pertanto il 29.12.2016 veniva data esecuzione, nei suoi confronti, alla ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena, per i reati di trasporto, porto in luogo pubblico e detenzione di arma comune da sparo alterata, ricettazione e molestia e minaccia aggravata.

Roma, 6 gennaio 2016