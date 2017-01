Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha tratto in arresto SIGNORELLI Alfio (classe ‘88) incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nello specifico, nella serata intorno alle 20.30, personale in servizio di volante, transitando dalla via Cesare Cellini, nel rione “San Giorgio”, notava la presenza di un uomo che con fare sospetto stazionava davanti ad un garage. Insospettitisi di tale presenza, gli agenti decidevano di sottoporre il soggetto a controllo ma l’uomo accortosi della possibilità di essere sottoposto ad accertamenti, celermente entrava all’interno del garage chiudendone la porta nel tentativo di nascondersi e far perdere le propri tracce. Gli agenti notavano un altro uomo in vestaglia che riapriva la porta del garage ma alla vista degli operatori di polizia richiudeva velocemente. Circoscritta la zona, gli agenti accertavano che il soggetto indossante la vestaglia usciva da un portone di un’abitazione attigua al vano garage tentando la fuga e disfacendosi di un barattolo di vetro gettandolo sotto un’autovettura. Il SIGNORELLI veniva prontamente bloccato dagli agenti che recuperavano e sequestravano il suddetto barattolo contenente 3 involucri termosaldati di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “cocaina” del peso complessivo di gr. 24 mentre nella tasca del pantalone veniva rinvenuta la somma di € 210,00, sicuro provento dell’attività di spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare si rinveniva e sequestrava inoltre all’interno del garage una bilancia di precisione utilizzata per la pesatura della sostanza stupefacente ed altro materiale utile per il confezionamento.

Alla luce di quanto sopra, il SIGNORELLI veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida. Nella medesima serata, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha tratto in arresto il minore P. S. A. (classe ‘99) per furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, colto in flagranza nell’atto di rubare con un complice un motociclo Honda SH.

In particolare, l’equipaggio di volante transitando in viale Mario Rapisardi notava due scooter condotti da due soggetti ed uno dei due conducenti con il piede spingeva l’altro scooter. Insospettitisi di tale condotta gli agenti si avvicinavano ma questi alla loro vista iniziavano una rocambolesca fuga lungo il viale Mario Rapisardi e vie limitrofe mettendo in serio pericolo gli utenti della strada. Intuita la sicura consumazione del reato di furto del ciclomotore, gli operatori di polizia si ponevano all’inseguimento degli stessi; uno dei due malviventi nell’inseguimento riusciva a far perdere le proprie tracce mentre il secondo soggetto terminava la propria fuga in via Ammiraglio Caracciolo in quanto, dopo aver perso il controllo e caduto in terra, veniva raggiunto e bloccato dagli agenti. Nell’atto in cui veniva bloccato il giovane poneva energica resistenza al fine di guadagnarsi la libertà, scagliando calci e pugni all’indirizzo degli agenti ma veniva prontamente immobilizzato.