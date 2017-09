LECCE, BIMBO RISCHIA DI SOFFOCARE: SALVATO DA UNA PATTUGLIA

*immagine di repertorio

Una pattuglia dei Carabinieri di Lecce, allertata dalla Centrale Operativa, si è recata in un’abitazione del comune di Surbo, per soccorrere un bambino di poco più di un anno che, ingerendo un pezzo di pizza, aveva smesso di respirare. Giunti sul posto, i militari hanno incrociato la madre del piccolo, che stringeva il figlio tra le braccia in evidente stato di agitazione. Constatato il pericolo di vita, i Carabinieri non hanno esitato a compiere le prime manovre di rianimazione.

Dopodiché, considerata la gravità della situazione e l’impossibilità di attendere oltre un intervento, hanno deciso di prendere con sé la madre e il bambino, per arrivare nel più breve tempo possibile all’ospedale “Vito Fazzi”. Lì c’era già l’equipe di medici pronta ad accoglierlo: il personale sanitario, infatti, era stato avvertito dagli stessi militari.

Per fortuna, il giovanissimo paziente, ricevute le cure d’emergenza, è stato dichiarato fuori pericolo.