Tentano di ammazzare due carabinieri, arrestati rapinatori nordafricani

Hanno tentato di ammazzare due carabinieri a Segrate pur di fuggire dopo una rapina, ma sono stati arrestati.

Milano. Due rapinatori avevano tentato di colpire una ragazza di 27 anni per poi darsela “a gambe” usando l’auto sottratta alla giovane.

In seguito della segnalazione al numero unico di emergenza 112, il NORM dei Carabinieri aveva rintracciato la vettura.

I criminali non si erano ovviamente fermati all’alt intimato dai militari, cominciando con loro un lungo e pericoloso inseguimento che si era concluso con uno schianto in Via Fratelli Cervi

Investimento mancato

Nell’accaduto, uno dei due carabinieri aveva raggiunto il mezzo riuscendo a spaccare il finestrino e quindi infilarsi nell’abitacolo nel tentativo di togliere le chiavi.

I malviventi non avevano però esitato a colpirlo violentemente e ripartire, nonostante il militare avesse le gambe fuori dal veicolo.

i Due quindi, hanno puntato dritto verso l’altro militare che solo grazie alla prontezza di riflessi è riuscito ad evitare di essere investito.

Lasciato cadere ferito sull’asfalto il primo carabiniere, i rapinatori avevano quindi continuato la loro fuga abbandonando la macchina alcune centinaia di metri dopo fuggendo a piedi facendo perdere le tracce.

Arrestati per tentato omicidio

In queste ore però la svolta. L’attività investigativa dei Carabinieri ha portato all’identificazione dei criminali, risultati due marocchini., H.A. 26enne e N.G. 31enne, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di tentato omicidio, rapina e lesioni personali.