«L’ira degli idioti del Partito dell’Antipolizia colpisce ancora. Due colleghi sono rimasti feriti dal lancio di petardi e fuochi d’artificio ad altezza d’uomo». È questo il duro commento di Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), all’indomani degli scontri verificatisi a Torino.

«La cosa più disgustosa – continua ancora Tonelli – è il fatto che tre delle antagoniste fermate ed indagate per resistenza a pubblico ufficiale, siano state immediatamente rilasciate. Se avessero denunciato queste, presunti abusi da parte di miei colleghi, il trattamento sarebbe stato lo stesso, o saremmo finiti su tutte le prime pagine etichettati come carnefici e violenti?».

Durante il corteo tanti sono stati gli slogan contro le Forze dell’Ordine, per non parlare dei cassonetti posizionati ad intralcio o incendiati.

«Siamo stanchi di farci lanciare addosso di tutto – incalza Tonelli – e siamo stanchi di assistere a provvedimenti, come quello per le tre antagoniste rilasciate, che delegittimano il nostro operato, legittimando condotte antipolizia oltre ogni limite di sana e pacifica convivenza. Serve un nuovo titolo di reato in cui sia previsto l’arresto obbligatorio in caso di danneggiamento grave, da inserire tra i reati contro l’ordine pubblico e non contro la proprietà;