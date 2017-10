Napoli, due poliziotti in ospedale

aggrediti dal bandito in fuga

Ancora un arresto in piazza Garibaldi, teatro, così come le aree immediatamente adiacenti, di una escalation di episodi di microcriminalità il più delle volte riconducibili a giovani extracomunitari che vivono nella zona in condizioni di degrado. In manette, poco dopo le 3 della notte scorsa, è finito un ragazzo magrebino, inseguito e bloccato dopo una colluttazione dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato, intervenuti dopo la segnalazione di una pattuglia dell’Esercito: il ragazzo, poi identificato come Mohamed Abdul, 19 anni, aveva appena rubato un trolley e uno zaino ad alcuni viaggiatori.

Il giovane è stato raggiunto in piazza Nolana, dove aveva provato a fuggire dopo aver abbandonato le valigie; ha aggredito i poliziotti ma è stato immobilizzato dopo una violenta colluttazione durante la quale due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.