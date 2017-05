La segnalazione è partita da Como. Ecco chi sono

Una “caccia all’auto” in tutto il territorio nazionale: le forze dell’ordine italiane sono alla ricerca di due tunisini di 31 anni e 37 anni, Wassim Ben Hassen e Fouad Khaskhoussi, dati a bordo di una Citroen bianca con targa tedesca (DA411U), immatricolata a Darmstadt in Assia, e la segnalazione è partita da Como, anche se non è chiaro in quale punto esatto abbiano passato il confine con la Svizzera.

Il più anziano dei due è già noto alle forze dell’ordine del nostro Paese, in particolare – secondo quanto riferisce il Corriere, che riporta la storia dettagliatamente – è stato fotosegnalato alla polizia di Genova ed avrebbe precedenti proprio per terrorismo, mentre il più giovane ha dimorato in passato a Reggio Emilia.