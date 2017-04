Bufera in Rai: Report rischia lo stop dopo la puntata sui vaccini. Il presidente della Vigilanza Rai Roberto Fico: «Se chiudono la trasmissione gli italiani sospendano il pagamento del canone». La presidente Rai: «Nessuno ha mai pensato di chiudere il programma». Renzi: «Classe dirigente che gioca sulle paure»

«Se sospendono Report gli italiani sospendano il pagamento del canone». Lo scrive il presidente della Vigilanza Rai Roberto Fico sul blog di Beppe Grillo, dopo le polemiche sul servizio (dal titolo «Effetti indesiderati») di lunedì sera, sul vaccino anti-papillomavirus (Hpv) utilizzato per prevenire un’infezione che può causare il tumore dell’utero. «Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere Report, perché l’Italia ha bisogno di un giornalismo indipendente che faccia informazione di qualità» afferma il deputato M5s che avverte: «Siamo pronti ad andare sotto viale Mazzini con un vero e proprio presidio se la Rai chiude Report. Sarebbe un atto eversivo inaccettabile». Non è tardata la replica della presidente Rai, Monica Maggioni: «Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report. Non è passato per la testa di nessuno».

«Informazione seria e indipendente»

«Il Movimento 5 Stelle – scrive Fico sul blog – è a fianco di chi fa informazione in maniera seria e indipendente, senza vivere di appartenenze e simpatie politiche. È questa la principale colpa di Report, che in queste ore è sotto attacco dei partiti che continuano a fare pressione per chiudere il programma. E al contempo provano a chiudere, addirittura prima del via, il portale web della Rai che dovrebbe essere affidato a Milena Gabanelli. Il partito di Renzi cerca scuse per chiudere tutti quegli spazi che non accettano il pensiero unico. Danno a Report l’etichetta del M5S ma è un’idiozia». «Il Movimento – prosegue Fico – non ha programmi “suoi” o giornalisti “in quota”, queste sono cose che fanno Pd e Forza Italia. Report è una delle pochissime trasmissioni d’inchiesta che fa servizio pubblico, se la chiudono devono fare lo stesso con tutti gli altri programmi di approfondimento. E trasformino quindi la Rai in una vetrina di soap opera. Così la Rai non sarà più servizio pubblico».

#SeSospendonoReport

Quindi, lancia un appello: «Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere Report, perché l’Italia ha bisogno di un giornalismo indipendente che faccia informazione di qualità. Un giornalismo che indaga tutte le situazioni opache che hanno portato al salvataggio dell’Unità, così come agli affari di Roberto Benigni. Proprio Benigni qualche anno fa firmava un appello in favore di Report, adesso querela la stessa trasmissione perché ha fatto un’inchiesta su di lui. Gli italiani che amano la libertà d’informazione si facciano sentire: usate l’hashtag #SeSospendonoReport su Twitter per far sapere che ci siete. Difendiamo l’informazione!».