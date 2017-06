“Fate schifo. Non ve ne frega niente”: la durissima accusa di Jovanotti sui social

Jovanotti lancia un’accusa pesantissima verso la classe politica siciliana schierandosi accanto a Pif che aveva denunciato le difficoltà dei disabili in Sicilia.

Attraverso un durissimo post pubblicato sul suo profilo Facebook, Jovanotti ha espresso solidarietà a Pif e si è scagliato contro la casta siciliana. Quelle del cantautore sono parole durissime destinate a far rumore.

Ieri Pif ha scritto questa lettera al Corriere della Sera, il suo è un grido che condivido.

La cosa paradossale è che debba essere Pif e farsi carico di questo tipo di informazione, avvolto da un silenzio istituzionale imbarazzante e colpevole che fa leva sul fatto che le persone hanno la propria vita e ognuno ha i propri piccoli e grandi problemi, e prima gli permetti di dimenticare quelli degli altri (specialmente quelli per cui ci si sente impotenti singolarmente) e meglio è. E’ un fatto normale, e ormai è diventato una scusa politica che vale per tutto. Tutto passa, tutto è comunicazione, la realtà non conta un cazzo, lo sanno bene quelli lì. Nel passaggio dal mondo come “ipertesto” al mondo come “timeline” ci sono grossi rischi per chi non si sforza personalmente di mantenere uno sguardo ampio.

Ho seguito questa storia della presa in giro della politica verso i disabili gravi in Sicilia da tanto tempo, sperando in una riposta, credendo che le promesse fossero programmi, che una cosa detta oggi valesse anche domani, pensando che quelle parole di impegno provenissero da gente seria. Non sono persone serie, lo stanno dimostrando, e se ne fregano. Mi fa schifo il modo in cui alcune persone con responsabilità pubbliche, elette dai propri cittadini perché facciano il bene pubblico (che non è un bene astratto ma è quello scritto nella Costituzione) se ne sbattano alla grande invece, continuino imperterriti il gioco delle tre carte sulla pelle della parte più debole della società.