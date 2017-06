I ghiacchioli al mojito, una ricetta divertente, dissacrante e dissetanti!​ Facile e veloce tenendo però conto che il procedimento per questi ghiaccioli alcolici prevede però tempo di riposo in frigorifero di almeno 4 ore. Da servire con l’avvertenza di non esagerare!

NTRODUZIONE

I ghiaccioli al mojito sono divertenti da proporre, poco noti con il loro sapore fresco e dissetante sarebbero da preparare, tenere in frizer e servire agli amici, quando si presenta la giusta occasione, agli amici grandi naturalmente; per i più piccoli abbiamo pensato a un gusto più tradizionale come Ananas, mango e arancia.

Gli ingredienti sono per lo più quelli del noto cocktail cubano a base di rum e yerba buena, con qualche variazione.

Se volete preparare dei ghiaccioli dai gusti misti ecco 9 proposte di ghiaccioli fatti in casa, dal caffè al Campari, dalla Tequila all’anguria e rum, per continuare con i ghiaccioli alcolici.