Roma “Vi ammazzo tutti” e getta benzina contro i carabinieri a Termini

Attorno alle 15 di ieri, in uno dei tanti locali attorno alla stazione termini, è entrato in un bar di stranieri di Via Giolitti con bottiglie piene di benzina promettendo di fare scoppiare l’inferno.

Accusava i presenti di avergli sottratto la carta d’identità, ma nessuno aveva idea di chi fosse e di cosa volesse.

Solo grazie al pronto intervento di una pattuglia di carabinieri è stato evitato il peggio.

“Datemi la mia carta d’identità”, ha intimato al gestore. Ma nessuno sapeva di cosa parlasse.

“L’uomo allora esce, va a prendere un paio di bottiglie di liquido infiammabile lasciate poco distante e torna nel locale.

Entra urlando, butta parte del liquido sul pavimento e dice di voler ammazzare tutti. Scoppia il caos” lo riporta il quotidiano Il Messaggero

“Arriva una pattuglia di carabinieri. Altre auto vengono allertate. L’uomo non demorde, nemmeno all’invito dei militari di calmarsi. Prima si cosparge di liquido brandendo con l’altra mano un accendino.

Poi lancia parte del contenuto della bottiglia contro un carabiniere. I militari scattano in avanti. Poche mosse decise e riescono ad ammanettare il 44enne che continua a minacciare e farfugliare cose incomprensibili.

Arriva l’ambulanza e il fermato viene caricato dagli infermieri e portato in ospedale.”