Omicidio a Cogliate, uccide il compagno con una martellata: morto Marco Benzi

Ha ucciso a martellate il compagno dopo una furiosa litigata

La vittima è Marco Benzi

Era una relazione in crisi da molto tempo, la loro. L’ultima lite poche ore fa, prima della tragedia.

Andiamo con ordine.

E’ sabato mattina, uno come tanti.

L’incontro, poi l’ennesimo diverbio, le parole che diventano le urla.

Infine il delitto, proprio nel giorno contro la violenza sulle donne.

A trovare il cadavere di Marco Benzi nell’abitazione è stato l’ex marito della donna.

La vittima e la donna, infatti, da due anni vivevano assieme. Benzi aveva 43 anni ed era originario della zona.

L’ex marito, probabilmente proprio chiamato dalla donna, si è trovato di fronte il corpo del 43enne in un lago di sangue.

Il dramma si è consumato tra le 12 e le 13

Sul posto, chiamati immediatamente, sono arrivati i carabinieri assieme al 118.

Ma i medici, purtroppo, non sono riusciti a salvare l’uomo.

Secondo quanto ricostruito da Milano Today, la relazione tra l’assassina e la sua vittima era in crisi da tempo e recentemente il 43enne si era allontanato. “Al momento non risulta essere stato emesso nessun provvedimento e la donna è in caserma a Desio dove gli inquirenti la stanno ascoltando.” si legge sulle pagine online del quotidiano

“Gli investigatori stanno cercando di capire i motivi del gesto, soprattutto se la donna abbia colpito il compagno esasperata da una lite violenta, forse per difendersi, o se si sia scagliata per prima contro l’uomo”

La donna è madre di tre figli avuti dal precedente matrimonio.

Il più grande ha solo dieci anni.