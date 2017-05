ECCO COME SCOPRIRE SE QUALCUNO VI STA ‘SCROCCANDO’ IL WI-FI (E IMPEDIRLO)

Poche cose al mondo sono fastidiose come quando, pur con un segnale eccellente, la nostra velocità di connessione è estremamente ridotta e ci impedisce di effettuare attività lavorative o di svago. In questi casi il vostro provider non c’entra nulla, l’ipotesi più probabile è che la connessione sia lenta a causa dei troppi dispositivi connessi. Che non sempre sono tutti i ‘device’ conosciuti che abbiamo in casa.



Pensare che una connessione chiusa e una buona password possono garantirvi una sicurezza totale da intrusioni è solo un’illusione. Sono tanti i metodi per ‘scroccare’ la connessione wi-fi anche quando questa è protetta da password: basta una ricerca su Google per imparare come farlo, in maniera relativamente semplice e veloce. Il rischio, in questi casi, non è solo quello di avere una connessione lenta, ma anche e soprattutto quello di accesso ai vostri dati e documenti presenti nei diversi dispositivi collegati al router. Per fortuna, ci sono diversi strumenti per identificare ed espellere questi fastidiosi intrusi.

Su pc, ad esempio, i migliori sono indubbiamente Wireless Network Watcher e Microsoft Network Monitor, mentre per chi ha il Mac si consiglia Mac Os X Hints. Ci sono applicazioni molto utili in questo senso anche per gli smartphone, Fing e IP Scanner. Collegandosi alla rete wi-fi, questi strumenti consentono di individuare facilmente tutti i dispositivi connessi, compresi quelli non conosciuti.



Una volta individuato l’intruso, si può procedere alla sua espulsione: è un’operazione più semplice di quanto si possa pensare. La prima cosa da fare è accedere al pannello di controllo del router, se non abbiamo a disposizione tutte le istruzioni del provider (la maggior parte di essi, comunque, utilizza l’indirizzo 192.168.1.1).