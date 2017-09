A molti di noi sarà capitato di domandarsi a cosa pensano veramente i ginecologi quando visitano le loro pazienti. Ed è un dato di fatto che poche donne sono entusiaste all’idea di incontrare quegli specialisti – per quanto in determinate circostanze non possano proprio farne a meno. Ad aprire uno spiraglio su questa particolare realtà è stato un gruppo di ginecologi sul forum Whisper: le loro confessioni – con tanto di gustosissimi aneddoti – hanno ben presto attirato l’attenzione del resto del web.

“Sono un ginecologo e vorrei che le mie pazienti non fossero così timide con me solo perché sono un uomo”, ammette uno di loro. Già, in circostanze analoghe rompere il ghiaccio e – soprattutto – il muro di diffidenza o “pudore” è molto difficile. Un altro spiega: “Io cerco sempre di metterle per prima cosa a loro agio. Certe donne sono sotto stress per giorni prima di una visita”. E un altro ancora aggiunge: “Io voglio solo che quando se ne vanno pensino: ‘Non è stato così terribile come pensavo’”.

Seguono però altri commenti più piccanti: “Le adolescenti di oggi sono fuori controllo”, osserva un professionista. “A quanto pare, la maggior parte delle ragazze pensa che ‘sfilarsi’ sia la forma di contraccezione più efficace”. E, come in tutti i lavori, ci sono anche i rovesci della medaglia. “Una giovane mi ha fatto una scoreggia in faccia”, lamenta un medico. E per molte pazienti l’igiene non è, per così dire, una priorità. Infine c’è chi confessa: “Non appena scoprono che faccio questo lavoro, non vogliono più uscire con me”. E ancora: “Quando dico alle gente che faccio il ginecologo, fanno sempre un’espressione strana”. Come diceva quel tale, a ciascuno il suo…

EDS per DIRETTANEWS