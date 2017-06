Ecco cosa succede se mangiamo anguria tutti i giorni

Con l’anguria arriva l’estate. Mangiare una fetta di anguria ogni giorno significa non solo idratare il corpo ma anche proteggere il sistema immunitario efficacemente.

Ecco allora 5 ragioni per mangiare anguria ogni giorno!

Mangiare anguria migliora le funzionalità cardiache. Il licopene contenuto nel frutto è un potente antiossidante responsabile del colore rosso dell’anguria che protegge il cuore dai radicali liberi. Inoltre potassio contenuto nell’anguria aiuta anche a ridurre il colesterolo, migliorando la circolazione e regolando il battito cardiaco.

Protegge il sistema immunitario. L’anguria è ricca di vitamina C che oltre a proteggere il sistema immunitario, difende il corpo dall’invecchiamento cellulare e dallo stress ossidativo.

Migliora la vista. Sempre grazie agli antiossidanti come beta-carotene , vitamina C e luteina, gli occhi vengono protetti dall’avanzare dell’età.