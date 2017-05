Uno chef inglese ha sviluppato il peperoncino più piccante al mondo – così piccante che potrebbe addirittura uccidere. Il peperoncino che ha battuto ogni record, chiamato con il nome di “Fiato del drago”, è stato sviluppato per essere usato come anestetico in medicina. Gli oli che contiene sono infatti così potenti da riuscire a rendere la pelle insensibile. Mike Smith, del Galles del Nord, coltiva peperoncini e verdure da 7 anni, come scrive il Daily Post.

Il peperoncino potenzialmente assassino misura più di 2,48m sulla scala di Scoville e potrebbe causare uno shock anafilattico a chi lo ingerisce, bruciando le vie respiratorie e ostruendole. Per capire la piccantezza del Fiato del Drago, basti pensare che lo spray al peperoncino utilizzato dall’esercito americano misura 2m sulla scala Scoville, quasi un terzo di meno.

Smith, 53, ha dichiarato: “Non è ancora stato provato per via orale. Io l’ho appoggiato sulla punta della mia lingua e non smetteva di bruciare. E l’intensità del calore continua a crescere”. Smith ha spiegato che il peperoncino, creato in collaborazione con la Nottingham Trent University, ha un utilizzo medico.

“E’ stato sviluppato perchè molte persone sono allergiche all’anestesia, e questo ha la stessa funzione in quanto, applicato sulla pelle, toglie la sensibilità”, ha spiegato Smith. Oltre alle persone allergiche, questo olio può essere utilizzato anche nei paesi in via di sviluppo, dove l’accesso agli anestetici è limitato a causa di ragioni economiche. Il Fiato del Drago è così potente che va tenuto in uno speciale contenitore sigillato.

direttanews