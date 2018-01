Si spaccia per ispettore di polizia e compie decine di truffe a luci rosse. Come agiva

Contattava escort e trans online estorcendo loro denaro e per convincerle a non parlare, minacciava denunce e ripercussioni giudiziarie: il truffatore infatti si spacciava per ispettore di polizia

E proprio dalla Polizia, ma questa volta quella vera, è stato scovato.

Gli uomini della polizia postale infatti hanno individuato il personaggio, che contattava le proprie vittime attraverso il web, arrestandolosu ordine di custodia cautelare in carcere.

Il truffatore, S.A. torinese 40enne infatti scandagliava i siti a caccia delle vittime con il falso nome di Marco Gigliotti.

Le indagini sono iniziate dopo le denunce di vari utenti dei siti web www.subito.it e www.bakeca.it.

Una volta affinate le tecniche, l’uomo ha allargato la rete delle vittime anche ad altri inserzionisti.

Secondo LaStampa che riporta la notizia, l’uomo raccoglieva le informazioni sugli annunci faceva un dossieraggio delle vittime incrociando i dati.

Per far perdere le proprie tracce utilizzava e cambiava frequentemente sim telefoniche e carte di credito ricaricabili intestate a prestanome e guidava auto a noleggio.

Le indagini della polizia hanno però permesso di raccogliere molti elementi di prova per truffa ed estorsione.