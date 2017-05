Lascia sempre una moneta nel congelatore quando esci di casa…!!

A chi non è capitato di partire per una vacanza lunga o breve che sia e trovare gli orologi degli elettrodomestici con l’ora sbagliata?

Questo sta a significare che in vostra assenza è mancata la corrente elettrica, ma questo non vi permette di determinare per quanto tempo sia mancata e si può rischiare di mangiare alimenti che hanno subito uno scongelamento e ricongelamento cosa nota a tutti che può provocare danni alla nostra salute.

Ma esiste un semplicissimo trucco che ci aiuterà a determinare per quanto tempo è mancata la corrente, ci basterà utilizzare una tazzina ed una moneta.