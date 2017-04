Ha voltato pagina Eddy Martens. L’ex compagno di Antonella Clerici ora vive a Bruxelles e ha una nuova compagna, Carmen Carrasco, 6 anni più grande di lui. Nessuna nostalgia dell’Italia, tantomeno della conduttrice, ma la mancanza enorme è quella di sua figlia Maelle.

“Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile – ha spiegato in un’intervista a Chi – La vedo durante le feste ‘comandate’. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero”. Non ha parole tenere, invece, per la sua ex, colpevole di averlo lasciato umiliare: “Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato. Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subito un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo”.

E’ un fiume in piena Eddy quando si parla di Antonella Clerici, a cui non risparmia la sua rabbia: “Credo ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia. Più pazienza. Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia, che amo, ma si litigava e basta. Non c’era mai il compromesso. Ok, io ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’era il problema? Serviva del tempo, servivano le parole. Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”. Infine, la stoccata sul nuovo compagno, Vittorio Garrone: “Se non si chiamasse Garrone, non lo sposerebbe. Ne sono certo. Io sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione è stata un bersaglio facile per i media italiani”.

today