COMUNALI 2017, AL SEGGIO ARRIVANO

I CARABINIERI: DENUNCIATO ELETTORE

In un seggio di Baia, frazione di Bacoli, un elettore ha fotografato con il cellulare la propria scheda elettorale dopo aver votato all’interno della cabina. Il presidente di seggio ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno sequestrato smartphone e scheda. L’elettore è stato accompagnato nella locale stazione dei carabinieri. Il voto è stato annullato.

Sono 88 i Comuni della Campania, in totale, chiamati al voto domenica 11 giugno per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Le elezioni amministrative si svolgono in 1.004 città italiane, dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Alle 7 sono stati regolarmente aperti i seggi delle 10.822 sezioni dove potranno votare gli oltre 9 milioni di elettori interessati a questa tornata.