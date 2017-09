Elisa e i 18 doni prima di morire alla figlia neonata: “Così sarò con te”

Aveva scoperto di avere un male incurabile come il carcinoma poco prima di dare alla luce la sua bimba, un anno fa. La malattia non le aveva impedito di far nascere Anna, ma di fatto la condannava a non vederla crescere.

tragica: a Elisa Girotto, 40 anni, restavano due mesi esatti di vita. Per questo motivo la donna, originaria di Spresiano (Treviso), aveva deciso di convolare a nozze con il compagno, Alessio: «Pensavo potesse restarmi più tempo, ma non importa. Riusciremo a fare tutto lo stesso».

In una lunga corsa contro il tempo, Elisa e Alessio si sono sposati lo scorso 14 agosto. Con loro, oltre agli amici e ai parenti, anche tante altre donne che hanno condiviso la lotta con il tumore al seno e che di questi temi si sono fatte promotrici.