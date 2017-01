E’ ripresa, alle prime ore dell’alba, la distribuzione da parte dei poliziotti del Commissariato di Atri dei viveri messi a disposizione dalla Caritas per gli anziani in difficoltà in questa emergenza nelle aree ancora con criticità per l’alto manto di neve nei comuni di Bisenti, Cermignano, Arsita, Cellino Attanasio e in alcune frazioni di Atri.

Pane, pasta, sugo, acqua per chi non ne aveva ed un po’ di frutta potranno così sostenere chi è più in difficoltà e non può raggiungere negozi, qualora aperti e forniti, ovvero centri di distribuzione.

Sorpresa, commozione e gioia alla vista dei poliziotti: un’anziana signora ha anche chiesto quanto dovesse pagare per i viveri recapitati!

Roma, 24 gennaio 2017