Il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi ha comunicato con un messaggio sul proprio profilo Facebook che Geoff Nicholls, membro di lunga data dei Black Sabbath, è morto questa mattina dopo aver perso la sua battaglia con un cancro ai polmoni.

Nicholls era entrato nella band brevemente alla fine degli anni ’60, prima come secondo chitarrista poi sostituendo Geezer Butler al basso.

Era poi rimasto nella band come tastierista non accreditato registrando tutti gli album della band a partire da “Heaven and Hell” nel 1980 e suonando live (anche se non sul palco) fino al 2004.

truemetal