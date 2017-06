L’episodio è avvenuto a Castiglione Torinese.

Secondo quanto spiegato, Enrica Poltronieri, ragazza di 17 anni, è scomparsa ieri mattina da paese della provincia di Torino.

In base a quanto appurato, la giovane, come spiegato dalla madre che ha presentato denuncia, sarebbe fuggita per non tornare in comunità come disposto da un Giudice.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

cronaca torino