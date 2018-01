Entra nella lavatrice spenta e la porta si chiude: bimbo di 5 anni muore soffocato

Tragedia familiare a Osaka, in Giappone, vittima un bambino di 5 anni lasciato per breve tempo incustodito dal padre.

Il papà stava dormendo quando il piccolo, spinto dalla curiosità, si è arrampicato all’interno della lavatrice

Secondo la ricostruzione della polizia, il portellone frontale era stato lasciato incautamente aperto.

Nonostante la lavatrice non fosse in funzione, appena entrato, la porta si sarebbe chiusa creando assenza di ossigeno, non lasciando scampo al bimbo.

Il padre – che stava dormendo al primo piano – ha trovato il figlio privo di sensi e ha chiamato subito un’ambulanza, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Un incidente che ne ricorda uno analogo, avvenuto sempre in Giappone nel 2015, quando a morire fu un bimbo poco più grande.

Si è verificato ad Ome, con un un bambino di 7 anni ancora una volta vittima della disattenzione.

“Da quella circostanza, racconta il Messaggero – l’Associazione di categoria giapponese che riunisce i produttori di elettrodomestici ha incrementato la campagna di prevenzione nei confronti dei genitori,

per avvertirli dei possibili rischi rappresentati dai pannelli frontali delle lavatrici, raccomandando l’utilizzo di ogni precauzione per assicurare la chiusura della porta, anche quando la lavatrice è spenta. “