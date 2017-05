Entra in tabaccheria, la vincita al gratta e vinci è pazzesca: “La mia vita cambia per sempre”

La dea bendata ha fatto tappa nel napoletano, in una nota tabaccheria di Fuorigrotta, in via Giacomo Leopardi, dove sono stati vinti 500mila euro con il gratta e vinci “Nuovo miliardario”. Il numero fortunato dietro al quale si nascondeva la straordinaria cifra che ha cambiato la vita di una persona è il 32.

Lo scorso marzo, una vincita simile è avvenuta nel quartiere San Paolo a Bari con un biglietto comprato nel punto vendita di Gianluca Palumbo, in via Olbia 7. Aveva commentato in quell’occasione il titolare della ricevitoria: “Che notizia meravigliosa! Quando abbiamo saputo che proprio il nostro locale è stato luogo di una tale vincita siamo rimasti esterrefatti”.

Sempre a fine marzo, a Roma, in viale Somalia 100, nel cuore del quartiere africano, sono stati vinti 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci “Nuovo Maxi Miliardario”.

A febbraio, una vincita da capogiro è stata realizzata con un biglietto ‘Gratta e vinci’ del tipo “Turista per sempre”, stavolta ad Arzignano, in provincia di Vicenza. A fine gennaio, dopo la tragedia di Rigopiano e l’emergenza neve che ha messo in ginocchio la Regione, a essere baciato dalla fortuna fu l’Abruzzo. Nel giro di poche ore, infatti, sono stati vinti quasi quattro milioni di euro con due ‘Gratta e vinci’. I colpi di fortuna a Montesilvano (Pescara) e Alba Adriatica (Teramo).

direttanews