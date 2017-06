Così sono costretti a vivere i migranti: in 28 stipati in due appartamenti tra sporcizia e degrado

In corso a Rimini i controlli “anti-sovraffollamento” dei carabinieri. Entrambi gli appartamenti erano di proprietà di cittadini italiani

RIMINI – Tornata di controlli negli appartamenti sovraffollati, dove stipati in pochi metri quadrati, gruppi di stranieri vivono tra sporcizia, degrado e parassiti.

Nella prima mattinata di giovedì, i carabinieri di Rimini e gli ispettori dell’Ausl hanno controllato due nuove abitazioni, a Rimini in via Tolmino e a Bellaria in via Montenero, dove i vicini avevano segnalato una situazione di degrado.