Un’altra brillante operazione della Squadra Mobile della Questura di Ancona quella conclusasi ieri mattina con l’arresto di un ventiseienne anconetano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori dorici avevano notato negli ultimi tempi un continuo via vai sotto la sua abitazione di Passo Varano.

Sospetti, anche alcuni spostamenti che il giovane di tanto in tanto effettuatava ed il tenore di vita più alto rispetto al suo stato di disoccupato.

E così, dopo una serie di pedinamenti, i poliziotti della Mobile entravano in azione e con un blitz in casa riuscivano a scovare, nella sua camera, un etto tra cocaina e marijuana che lo stesso nascondeva all’interno di una scatola ed un cesto di vimini già divisa in dosi pronte per essere smerciate sulla piazza locale.

Epifania amara quella del giovane anconetano che è stato costretto ad aspettare la befana nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

Ancona, 7 gennaio 2017