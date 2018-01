Arrestato dopo aver tentato di investire i Carabinieri. Era in prova ai servizi sociali

lo scorso 16 gennaio si era reso responsabile di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, ora è stato arrestato dai Carabinieri del Norm di Portomaggiore.

Si tratta di un uomo del luogo che in precedenza era stato messo in prova ai servizi sociali,

L’episodio risale alo scorso martedì, quando l’uomo, un pregiudicato del posto, a bordo di una macchina aveva eluso il controllo, non fermandosi all’alt intimatogli da una pattuglia dei carabinieri in località Valcesura, Comune di Fiscaglia.

L’uomo, racconta la Nuova Ferrara, si era dato alla fuga, inseguito dai militari e dopo diversi chilometri di inseguimento con i dispositivi di emergenza luminosi e sonori attivati dai carabinieri senza che si fermasse,

una volta arrestata la corsa e fattosi raggiungere ha cercato di investire i militari – rischiando quindi di ammazzarli, aggiungiamo noi.

Come detto,in un primo momento per l’uomo era stato deciso l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura emessa dall’Ufficio di sorveglianza

Ieri è scattato l’arresto e l’uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Ferrara.