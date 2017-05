Turia Pitt era una delle donne più belle in Australia. A soli 23 anni aveva una brillante carriera come modella e un talento particolare nello sport. Ma il destino le ha stravolto la vita a 360 gradi ed è cambiato tutto.

Turia, appassionata di sport, stava gareggiando in una corsa campestre, quando fu avvolta dalle fiamme di un incendio nel bosco.

Oltre il 65% del suo corpo rimase ustionato e sfigurato. I medici non erano sicuri che sarebbero riusciti a salvarle la vita, ma le fu data una seconda possibilità.

Turia fu sottoposta a più di 200 interventi in meno di due anni. Fu un periodo di sofferenze, angoscia, rifiuto, riluttanza; tuttavia, l’amore della sua famiglia, in particolar modo del suo partner Michael Hoskin, l’ha salvata.

Michael e Turia erano fidanzati prima dell’incidente e oggi sono marito e moglie. Michael è stato un pilastro portante che le ha dato la forza di superare questa battaglia.

Nonostante la tragedia terribile, Turia ha cercato di trovare un senso a tutto ciò che è successo. Secondo lei nella vita le cose non accadono mai per caso: c’è sempre una volontà misteriosa. Da ogni evento, positivo o negativo, dobbiamo sempre trarre insegnamento. Ecco come funziona la vita. Per questo motivo, Turia è impegnata, non solo a raccontare la sua storia, ma anche ad aiutare gli altri.

Inoltre, Turia ha deciso di non vergognarsi del suo corpo, le bruciature non sono una ragione valida per nascondersi. Quindi, sebbene non abbia ripreso il suo lavoro come modella, ha deciso di tornare alla vita pubblica e di mostrarsi esattamente com’è. Turia ha combattuto coraggiosamente per ritornare alle gare sportive, qualcosa che ama e la fa sentire nuovamente appagata. Oggi, allena il suo corpo e rinforza il suo spirito attraverso lo sport. Turia è diventata un modello da seguire per molte persone, la sua forza di volontà e la sua determinazione sono le armi migliori nella vita.