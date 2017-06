RAGAZZA DI 28 ANNI TROVATA UCCISA A COLTELLATE, FERITO IL FIDANZATO. LA COPPIA ERA PRONTA PER UNA GITA

OLBIA – Omicidio nella frazione di Lu Fraili, nel comune di San Teodoro, in Gallura (Sassari). Una turista di 28 anni di Biella, Erica Preti, è stata ritrovata uccisa con diverse coltellate. Il compagno è ricoverato all’ospedale di Olbia, anche lui con diverse ferite da arma da taglio sul corpo. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Olbia.

Erica Preti e Dimitri Firicano, entrambi di 28 anni, della provincia di Biella, convivevano e stavano trascorrendo una settimana di vacanza al mare nella frazione di Lu Fraili, a San Teodoro, ospitati da una coppia di amici, anche loro di Biella. Per oggi avevano programmato tutto: insieme avrebbero fatto una gita a Tavolara con un gommone in affitto. Infatti questa mattina, poco prima dell’omicidio, stavano preparando i panini per il pranzo.

In auto avevano già pronti gli zaini con i costumi da bagno e gli asciugamani. Gli amici della coppia abitano a Lu Fraili tutto l’anno e lavorano per un’agenzia. Sono stati ascoltati dai carabinieri e hanno dichiarato che la coppia era in armonia. In tre anni di frequentazione non hanno mai assistito a dissidi fra i due che stavano assieme da circa dieci anni.