Furto in corsia al Giovanni Bosco: nell’apparecchio erano contenuti molti ricordi della ragazza, anche quelli della sera, prima della tragedia

Un dramma nella tragedia di Erika Pioletti, la 38enne di Domodossola (in realtà originaria di Beura Cardezza) morta nella serata di ieri, giovedì 15 giugno 2017, all’ospedale Giovanni Bosco dopo essere stata travolta e calpestata dalla folla in piazza San Carlo lo scorso 3 giugno, in occasione della trasmissione sui maxischermi della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Il fidanzato della donna, Fabio Martinoli, ha subito il furto del telefono cellulare e del relativo caricatore mentre era al capezzale della sua amata. Il ladro ha colpito approfittanado di un attimo di assenza per andare in bagno.