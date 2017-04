In un primo momento si è pensato che la morte della famosa Joanie di “Happy Days”, al secolo Erin Moran, fosse stata causata da un’overdose di eroina. L’attrice resa popolare dalla celebre serie tv anni ’70 e ’80, invece, è morta di cancro.

Secondo i primi risultati dell’autopsia a stroncarla all’età di 56 anni è stato un tumore giunto al quarto stadio. “Sabato 22 aprile 2017, Erin Marie Moran –Fleischmann è deceduta nella sua casa situata a New Salisbury, Indiana – si legge in un comunicato diramato dallo sceriffo Rod Seelye del dipartimento della contea di Harrison e dal medico legale Gary Gilley – Un’indagine congiunta sulla morte della signora Moran è stata condotta dallo sceriffo e dal medico legale della contea di Harrison. La successiva autopsia ha rivelato che è plausibile che la signora Moran sia deceduta a causa delle complicazioni di un cancro al quarto stadio”.

Tuttavia, le autorità ancora non escludono un uso di sostanze stupefacenti, anche se nessuna sostanza sospetta è stata ritrovata nella sua casa insieme al corpo dell’attrice. “Sono stati eseguiti gli esami tossicologici e siamo in attesa dei risultati. Tuttavia, non sono state ritrovate sostanze illegali nell’appartamento”, hanno precisato.

