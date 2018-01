Eroi per caso e per dovere: l’agente Baratta e don Ottavio salvarono 30 ebrei da morte certa

Emilio Cellurale, Angelo De Fiore e Giuseppe Baratta sono state tre figure importanti della Polizia Italiana che, ai tempi delle leggi razziali del periodo fascista, salvarono migliaia di ebrei dal rischio della deportazione nei campi di concentramento.

Oggi ci concentriamo in particolare sulla figura di Giuseppe Baratta, originario di Perito, in provincia di Salerno, leva 1919, arruolato nella Pubblica Sicurezzam viene destinato ad appena 20 anni a Milano.

Avrebbe girato, in seguito diverse questure: Perugia, Forlì e Ancona. Nella stessa città sarebbe morto il 26 gennaio 1994.

Diverse testimonianze sono state raccolte e riportate alla luce grazie a Umbria24, che ringraziamo per il lavoro di ricerca svolto.

Importante la testimonianza di Enrichetta Dyasson, anche lei tra quegli ebrei confinati a Isola Maggiore, e del pescatore Agostino Piazzesi, morto nel 2012 poco dopo aver ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Giuseppe Baratta, un poliziotto rimasto mezzo secolo nell’ombra per via di quel suo carattere schivo e fedele al proverbio “Fai del male e pensaci, fai del bene e scordati”.

Giuseppe Baratta è l’agente eroe della polizia, allora chiamata “Pubblica Sicurezza”

“Nel suo scritto “Un eroe riscoperto”, Cialini ricostruisce tutta la vicenda. «Nei primi mesi del 1944 – ricorda – il Prefetto Rocchi,

al fine di salvare circa trenta ebrei italiani e stranieri arrestati e reclusi nell’Istituto magistrale di Perugia dalla deportazione da parte dei tedeschi, li fece internare nel Castello Guglielmi dell’Isola Maggiore del Trasimeno.

La loro custodia fu affidata alla questura di Perugia che si avvalse per tale compito sia di agenti in organico sia di altri ausiliari della zona; il responsabile del campo era il fascista Luigi Lana di Castiglion del Lago».

Nelle ore drammatiche della ritirata tedesca, quei 30 innocenti era destinati a morte sicura, nella notte tra il 19 e il 20 giugno,

qualcuno li aiutò a metterli in salvo, imbarcandoli sui mezzi dei pescatori locali dall’Isola Maggiore, ancora in mano dei tedeschi, a Sant’Arcangelo di Magione dove li affidò agli alleati.

Quel qualcuno è don Ottavio Posta, un eroe insignito con la medaglia d’oro e il riconoscimento dello Stato di Israele. Ma non era solo.” Lo riporta Umbria24

La testimonianza La nuova figura emerge grazie a Livia Coen, un’ebrea perugina detenuta a Isola Maggiore, la cui testimonianza firmata e resa davanti al notaio Giuseppe Briganti il 5 settembre 1945 e tra le carte del fascicolo processuale istruito contro il prefetto Armando Rocchi, fu trovata nel 2005 da Cialini nell’Archivio di Stato di Roma.

La Coen, testimoniando sul fatto che Rocchi avesse cercato in tutti modi di salvare gli ebrei, ricorda: «Al Castello Guglielmi al momento della ritirata vennero 45 tedeschi per arrestarci, ma l’Agente della Questura cercò di metterci in salvo e ci nascose nel fitto bosco ove stemmo

tre giorni e tre notti e poi insieme con il Parroco don Ottavio Posta ci portarono di notte all’altra sponda del Lago che era già stata liberata dagli inglesi e cosi potemmo, con l’ aiuto dei boni, tornare salvi alle nostre case».

Ma chi era questo agente?

E tracce del ruolo di Baratta sono stati trovati in due pubblicazioni: ‘L’Isola dei Buoni’ di Geraldo Radie il ‘Diario di Bordo’ di Sauro Scarpocchi.

Per il suo contributo nel salvataggio, fra l’altro, Baratta fu arrestato dai tedeschi fu messo al muro del castello, poi miracolosamente risparmiato dalla fucilazione.