Per molti riuscire ad affrontare una colazione sana eliminando o comunque limitando gli zuccheri aggiunti è una missione impossibile o quasi.

Fare una buona colazione al mattino ci permette di non mangiare più del necessario nel corso dell’intera giornata.

Capisco che a volte non si ha il tempo per preparare la colazione la mattina perché andate di fretta ma cercate di preparare l’occorrente la sera prima e provate a svegliarvi 15 minuti prima cosi da fare colazione con calma e serenità.

Fare una colazione ricca e sana è una buona abitudine che vi consentirà di iniziare al meglio la giornata e vi darà la carica di cui avrete bisogno.

Sono molti gli errori che si commettono la mattina durante la colazione e a volte sono proprio le nostre abitudini alimentari a farci ingrassare.

5 Errori da Evitare a Colazione se vuoi Dimagrire

Ridurre ed evitare gli zuccheri aggiunti: la colazione italiana tende ad essere una colazione dolce, ovvero una colazione a base di torte, biscotti, fette biscottate con marmellata, miele e cosi via. Assumere troppi zuccheri o solo quelli addirittura è un’abitudine che ci fa solo ingrassare, infatti gli zuccheri ci donano un senso di appagamento momentaneo contribuendo ad un innalzamento della glicemia, cosi da creare dipendenza e avere sempre più voglia di mangiare.

Mangiare troppo velocemente: una colazione sana richiede di non esagerare con le quantità e richiede almeno 15 minuti di tempo per mangiare con calma e capire bene cosa stiamo mangiando e quanto stiamo mangiando. Mangiare troppo velocemente poi peggiora la digestione creando gonfiore addominale e problemi digestivi.

Aspettare troppo dopo il risveglio: la colazione serve per attivare il metabolismo e affrontare al meglio la giornata, la colazione va fatta la mattina appena alzati o comunque non deve passare più di mezzora.

Non mangiare fibre: le fibre a colazione sono fondamentali perché aiutano a ridurre l’assorbimento di grassi e zuccheri e sono efficaci per il buon funzionamento intestinale. Cercate quindi di inserirli all’interno della colazione.

Non mangiare proteine a sufficienza: le proteine sono essenziali a colazione, ci aiutano a donarci un senso di sazietà per buona parte della giornata facendoci arrivare all’ora di pranzo con meno fame.

La colazione ideale per perdere peso

Vi propongo quindi alcuni esempi di colazione perfetta che potete alternare durante la settimana:

– una tazza di latte con fiocchi di avena, una mela e due mandorle

– yogurt con fiocchi di farro soffiato con frutta fresca e due noci

– uovo alla coque con una fetta di pane integrale e frutta fresca

– una tazza di latte di cocco, fiocchi di miglio e frutta fresca

– una tazza di latte di soia, cereali integrali e frutta fresca

