Esce dal lavoro ma non torna più a casa: Massimo Scorsoni è scomparso. L’appello

Massimo è uscito nel pomeriggio di ieri dal lavoro nella sede del Servizio Giardini che si trova in via di Grottaperfetta, da allora nessuno lo ha più visto.

Sono momenti di ansia per i suoi famigliari che hanno lanciato un appello.

Massimo Scorsoni ha 55 anni, è romano ed è sparito nel primo pomeriggio del giorno 9 gennaio.

Marco, residente in zona Marconi, è affetto di down, come tutte le mattine e si è recato a lavorare con il bus in via di Grottaperfetta, dove è un operatore del Servizio Giardini.

Una volta uscito, però, nessuno ha più saputo nulla.

Secondo le informazioni, Scorsoni sarebbe uscito dal lavoro attorno alle 13.30

L’uomo presenta una corporatura piuttosto robusta per un’altezza di circa 1,50

porta occhiali da vista con montatura nera.

Come spiegano i familiari a RomaToday, è andato a lavoro nella sede del Servizio Giardini che si trova in via di Grottaperfetta, angolo via Pico della Mirandola.

Uscito nel primo pomeriggio l’ultimo avvistamento è stato fatto dai colleghi alla fermata del bus Ambrosini/Leonori (che si trova all’incrocio fra via Attilio Ambrosini e via di Grottaperfetta).

L’appello dei familiari di Massimo Scorsoni

Al momento della scomparsa Massimo Scorsoni indossava delle scarpe antinfortunistiche ed i pantaloni da lavoro (verdi con bande grigio catarinfrangenti), un cappotto nero, guanti neri, scarpa e cappello di lana, entrambi neri. Aveva con sè un borsello ed il badge di lavoro