Garlasco, cittadina che evoca ricordi tristi, come quella del delitto Stasi, torna alla cronaca per un episodio accaduto mesi addietro, e che ha lasciato sbigottiti. Un Pitone, di proprietà di un residente della zona, ha divorato il suo padrone. Le scioccanti immagini, che hanno lasciato a bocca aperta, hanno presto fatto il giro della rete, e lasciano davvero poco all’immaginazione. Le parole della moglie dello sfortunato proprietario 49enne del serpente sono piene di disperazione per una tragedia impossibile da preventivare, visto che l’animale era “di casa” e non aveva mai dato segni di pericolosità: “Non ci posso credere, esordisce in lacrime la donna, mio marito aveva l’abitudine di far girare, dopo pranzo, l’animale per casa.