Tragedia questa mattina a Spongano, in provincia di Lecce: un uomo di 40 anni, G.N., è morto a causa di un fulmine che lo ha colpito mentre era in campagna, in un podere in territorio del Comune di Diso, al confine con la periferia di Spongano.

E’ accaduto qualche minuto prima delle 10, quando il cielo si è annuvolato e sulla zona è scoppiato un violento temporale. L’uomo è stato improvvisamente centrato dalla violenta scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi e i tentativi degli operatori del 118, intervenuti sul posto, di salvare la vita al poveretto.

Enorme lo sconcerto e il dolore a Spongano non appena la notizia dell’accaduto è circolata in paese. La vittima era sposata e sarebbe diventata padre tra qualche mese, poiché la moglie è in attesa di un figlio.

Sul posto anche i carabinieri del paese, per le necessarie indagini sull’accaduto.

messaggero