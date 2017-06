Novantenne si allontana da casa per una settimana: la trova occupata da una famiglia

L’appartamento era stato ripulito dagli abiti e dagli effetti personali dell’uomo dalla vicina di casa che ha confessato di essersi impossessata della casa, credendo il pensionato fosse andato via definitivamente

NAPOLI – Novant’anni, si era allontanato dalla sua abitazione, in via Micheluzzi a Scampia, per circa una settimana. Una visita alle sorelle. Al ritorno, la brutta sorpresa: qualcuno era entrato a casa sua e gli aveva cambiato la serratura.

Dopo l’apertura della porta ad opera del 115, sono intervenuti i carabinieri. L’appartamento era stato ripulito dagli abiti e dagli effetti personali dell’uomo. A quel punto si sono avvicinati dei vicini, una 23enne figlia di un personaggio legato alla camorra ucciso in un agguato.