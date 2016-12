Un 36enne, afragolese, già noto alle ffoo, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura generale presso la Corte di Appello di Napoli. si trattava di un residuo pena in relazione a diverse rapine aggravate commesse ai danni di istituti di credito in concorso con altri complici.

Si era reso irreperibile, finché un carabiniere della compagnia di Casoria libero dal servizio, lo ha incrociato mentre lungo via nunziatella viaggiava su una alfa romeo mito con un amico.

il militare lo ha riconosciuto e ha contattato i colleghi, i quali hanno raggiunto l’auto segnalata, bloccandola. tirino è stato così tratto in arresto.

Perquisendolo, inoltre, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 3.500 euro e di una patente di guida e una carta d’identità contraffatte. è stato perciò denunciato per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Dopo le formalità dell’arresto è stato tradotto a Poggioreale.

Roma, 27 dicembre 2016