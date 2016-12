Un ragazzo 13 anni rischia di perdere la mano e un occhio in seguito allo scoppio di un petardo avvenuto stamattina ad Eboli (Salerno). Il ragazzo era in compagnia di un amico nella centralissima via San Berardino.

L’esplosione, violentissima, ha fatto scendere in strada decine di residenti che hanno soccorso il 13enne, e lo hanno trasportato all’ospedale di Eboli.

L’esplosione del petardo ha provocato gravi danni all’occhio sinistro e alla mano sinistra, che è stata maciullata e che il ragazzo rischia di perdere. Nelle prossime ore, il 13 enne potrebbe essere trasferito all’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno, nel reparto di Oculistica, e successivamente al “Santobono” di Napoli, a causa della gravità delle ferite riportate.

Fonte Ansa

Salerno, 1 gennaio 2017