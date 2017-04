Una bombola è esplosa ed è stata trovata a diverse centinaia di metri. Il fumo visibile in tutto il Nordmilano

Un violento incendio è scoppiato a Cinisello Balsamo, in via Delle Rose, domenica mattina, per cause da accertare. In fiamme un’area rimessaggio camper.

Sono una ventina i mezzi distrutti, tra camper e auto. L’alta colonna di fumo scuro era visibile in tutto il Nordmilano. Le bombole di gas presenti nei camper sono esplose, e una di queste è stata ritrovata devastata a diversi metri. L’area in fiamme è vicino alle abitazioni.

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo con tre autocisterne e tre autopompe. Presenti anche carabinieri, polizia locale e polizia di Stato.

Non dovrebbero esserci stati feriti.

