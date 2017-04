Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile

Ad Ariccia, in provincia di Roma, oggi pomeriggio un’autocisterna che trasportava 13mila litri di gasolio è esplosa a seguito di un violento incendio in via Ginestreto, a ridosso della stazione ferroviaria di Cecchina, in direzione Nettunense.

Sul posto – come ricostruisce RomaToday – sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e i volontari della Protezione Civile. Secondo i primi riscontri l’autista, che si è riuscito a mettersi in salvo, avrebbe visto del fumo uscire dal camion. Una volta sceso dal mezzo, poi, è scoppiato l’inferno di fuoco con le fiamme che in pochi minuti hanno divorato la cisterna ferma in una via stretta, tra due palazzi.

Per permettere le operazioni di soccorso le case vicine sono state sgomberate. Nessuno è rimasto ferito ma un carabiniere della stazione di Cecchina è rimasto lievemente intossicato ed è stato portato in ospedale.

