ESPLOSIONE VICINO AD UNA SCUOLA MATERNA, “SETTE MORTI E 59 FERITI”

Sette persone sono morte e altri 59 sono rimaste ferite in un’esplosione che si è verificata nei pressi di una scuola materna nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Lo riferisce la televisione statale CCTV, aggiungendo che due persone sono morte sul posto e altre cinque in ospedale. Dei feriti, quattro sono in gravi condizioni.

Leggo