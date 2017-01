Ve la ricordate la storia di Eluana Englaro?

Eluana Englaro era nata a Lecco il 25 novembre 1970. Il 18 gennaio 1992, quando aveva 21 anni e si era da poco iscritta alla facoltà di lingue di Milano, Eluana perse il controllo dell’auto mentre ritornava da una festa in paese vicino a Lecco. Colpì un palo della luce e quindi un albero. L’incidente le causò gravissimi danni al cervello e una frattura alla colonna vertebrale. Quando venne raggiunta dai medici a bordo di ambulanza era già in coma.

Le lesioni che aveva subito avrebbero causato quasi certamente una paralisi totale e, nelle prime ore dopo l’incidente, i medici si occuparono principalmente di salvarle la vita. Quando Eluana venne dichiarata fuori pericolo, poche ore dopo l’incidente, i medici spiegarono ai genitori che l’unica cosa da fare era attendere 48 ore e osservare con più calma quali danni aveva subito il cervello. Eluana non uscì dal coma.

Ad aprile 1992 venne dimessa dal reparto di rianimazione, ma rimase incosciente. Dodici mesi dopo venne fatta la diagnosi che si rivelò definitiva: a causa dei danni molto estesi alla corteccia cerebrale e della degenerazione dei tessuti, Eluana venne dichiarata in stato vegetativo permanente.

Nel 1997 Beppino Englaro, padre di Eluana, ottenne da un giudice l’autorizzazione a diventare tutore di Eluana (cioè il suo rappresentante legale). Poco più di un anno dopo, nel gennaio del 1999, Englaro chiese per la prima volta al tribunale di Lecco di interrompere l’alimentazione artificiale di Eluana, che considerava un accanimento terapeutico in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione.

Nel novembre del 2008, dopo una lunga questione processuale nei diversi gradi di giudizio, Beppino Englaro ottenne dalla Cassazione l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale di sua figlia. Da diversi mesi, ormai, il caso era arrivato sui giornali e la sentenza della Cassazione fece aumentare l’attenzione di tutti i media italiani e di quelli esteri. Le associazioni favorevoli alla libera scelta di come disporre dei propri ultimi periodi di vita, come i Radicali, tennero manifestazioni a sostegno della famiglia Englaro, mentre quelle cattoliche manifestarono per opporsi. Tra i più celebri oppositori ci furono i giornalisti Magdi Allam e Giuliano Ferrara.

La famiglia Englaro cercò di mettere in atto la decisione della Corte.

Dal 1994, cioè quasi 15 anni, Eluana si trovava nella casa di cura della suore Misericordine a Lecco. Le suore, però, si rifiutarono di interrompere il trattamento e chiesero al padre Beppino di lasciare Eluana per sempre e gratuitamente nella loro struttura e di “dimenticarsi di lei”.